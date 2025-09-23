Morta dopo 11 giorni la volontaria 28enne investita mentre attraversava la strada

Firenzetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduta ieri, 22 settembre, Sylvia Trallori, la giovane donna di 28 anni investita la sera di giovedì 11 settembre scorso in via Gramsci, nel comune di Sesto Fiorentino, all'altezza del civico 560, mentre attraversava la strada, secondo quanto è stato possibile sapere finora, nei pressi di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morta - dopo

Tania Bellinetti morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, l’ex arrestato in Francia dopo la fuga: le accuse per Faiez Salmi, cosa non torna sul suicidio

Morta dopo 2 giorni di agonia la donna travolta da un’auto

Impagnatiello, la cognata e la T-Roc dell’orrore: così Giulia Tramontano è stata oltraggiata anche dopo morta

Morta dopo 11 giorni la volontaria 28enne investita mentre attraversava la strada; Scontro frontale alle porte di Nuoro, morta la 13enne di Ollolai; Donna scomparsa vicino a Milano ritrovata morta 11 giorni dopo: un caso pieno di strani dettagli.

morta dopo 11 giorniNuoro, terribile incidente stradale: morta una 13enne dopo giorni di agonia - Nuoro, è morta Alessandra, la ragazzina di 13 anni che era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale alle porte di Nuoro ... Si legge su notizie.it

morta dopo 11 giorniDramma a Nuoro, dopo 11 giorni muore la 13enne coinvolta in un incidente - La ragazza 13enne era stata la vittima più grave del tremendo schianto, che aveva coinvolto in totale dieci persone ... Secondo cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Dopo 11 Giorni