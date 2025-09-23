Morta dopo 11 giorni la volontaria 28enne investita mentre attraversava la strada
È deceduta ieri, 22 settembre, Sylvia Trallori, la giovane donna di 28 anni investita la sera di giovedì 11 settembre scorso in via Gramsci, nel comune di Sesto Fiorentino, all'altezza del civico 560, mentre attraversava la strada, secondo quanto è stato possibile sapere finora, nei pressi di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: morta - dopo
Tania Bellinetti morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, l’ex arrestato in Francia dopo la fuga: le accuse per Faiez Salmi, cosa non torna sul suicidio
Morta dopo 2 giorni di agonia la donna travolta da un’auto
Impagnatiello, la cognata e la T-Roc dell’orrore: così Giulia Tramontano è stata oltraggiata anche dopo morta
? Giuseppa Cuva morta dopo l’operazione alla tiroide, l’Asst rompe il silenzio: “Eventi non collegabili” http://dlvr.it/TNDfkx #GiuseppaCuva #OperazioneTiroide #Sanità #Codogno #Lodi - X Vai su X
Scontro frontale alle porte di Nuoro, morta la 13enne di Ollolai Alessandra Cottu non ce l’ha fatta dopo 11 giorni di agonia al Bambin Gesù di Roma - facebook.com Vai su Facebook
Morta dopo 11 giorni la volontaria 28enne investita mentre attraversava la strada; Scontro frontale alle porte di Nuoro, morta la 13enne di Ollolai; Donna scomparsa vicino a Milano ritrovata morta 11 giorni dopo: un caso pieno di strani dettagli.
Nuoro, terribile incidente stradale: morta una 13enne dopo giorni di agonia - Nuoro, è morta Alessandra, la ragazzina di 13 anni che era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale alle porte di Nuoro ... Si legge su notizie.it
Dramma a Nuoro, dopo 11 giorni muore la 13enne coinvolta in un incidente - La ragazza 13enne era stata la vittima più grave del tremendo schianto, che aveva coinvolto in totale dieci persone ... Secondo cagliaripad.it