Morta Claudia Cardinale aveva 87 anni

23.03 Si è spenta all'età di 87 anni la diva del cinema italiano Claudia Cardinale a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. Nata a Tunisi da genitori figli di emigranti siciliani, la sua carriera vanta centinaia di film. Indimenticabile ne Il Gattopardo di Visconti e in Otto e mezzo di Fellini, ha segnato un'intera generazione di cinefili con la sua bellezza e la sua intensità. Tra i molti premi ricevuti il Leone d'Oro alla carriera. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

