Morta a 87 anni Claudia Cardinale

È morta all’età di 87 anni Claudia Cardinale. Era malata da tempo. Fu la musa ispiratrice di Luchino Visconti, Federico Fellini e Luigi Comencini, nota come “la fidanzata d’Italia”. Claudia Cardinale, nata a Tunisi nel 1938, è stata una delle grandi icone del cinema europeo. Indimenticabile ne “Il Gattopardo” di Visconti e in “Otto e mezzo” di Fellini, ha segnato un’intera generazione di cinefili con la sua bellezza e intensità. Durante la sua lunga carriera, iniziata a metà degli anni cinquanta, e proseguita per più di sessant’anni, ha recitato in una vasta gamma di generi cinematografici. Dalla commedia all’italiana agli spaghetti western, dalle pellicole drammatiche a quelle storiche sino a quelle di stampo hollywoodiano, lavorando saltuariamente anche nella musica, in teatro e in televisione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morta a 87 anni Claudia Cardinale

