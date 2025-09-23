Morta a 87 anni Claudia Cardinale musa e diva del cinema italiano

ROMA (ITALPRESS) – Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale. L’attrice italiana – come riportano i media francesi – è deceduta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente. Claudia Cardinale, pseudonimo di Claude Josèphine Rose Cardinale, era nata a Tunisi il 15 aprile del 1938 da genitori siciliani immigrati durante il protettorato britannico. Dalla commedia all’italiana agli spaghetti western, dalle pellicole drammatiche a quelle storiche sino a quelle di stampo hollywoodiano, lavorando saltuariamente anche nella musica, in teatro e in televisione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: morta - anni

Celeste e Jacopo, due bambini uccisi da un virus: lei morta a 2 anni per un'infezione al cuore, lui (9 anni) aveva subìto un trapianto di fegato

Si perde nel bosco a 92 anni. Ritrovata morta tra i rovi. Wanda stroncata da un malore

Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una sommelier di 31 anni, ferite altre 9 persone

È morta Claudia Cardinale, aveva 87 anni: è stata un'icona del cinema degli Anni 60. Lavorò con i più grandi: da Fellini a Visconti - X Vai su X

Una donna di 68 anni, di nazionalità austriaca, è morta a seguito di un incidente nella zona del lago del Predil. Insieme a una connazionale è caduta sulla sponda sud del lago per poi ruzzolare per sessanta metri. L'altra donna ha riportato vari traumi ma non - facebook.com Vai su Facebook

Morta Claudia Cardinale, icona del cinema. La musa di Visconti e Fellini aveva 87 anni; È morta Claudia Cardinale aveva 87 anni; Addio a Claudia Cardinale, ultima grande stella del cinema italiano.

È morta Claudia Cardinale, l'icona del cinema italiano aveva 87 anni - Claudia Cardinale, una delle attrici più popolari del cinema italiano, è morta martedì 23 settembre, a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da parecchi anni. Da gazzetta.it

È morta a 87 anni Claudia Cardinale: addio all’indimenticabile Angelica de Il Gattopardo - L’attrice e musa di registi italiani come Luchino Visconti e Federico Fellini, dotata di una bellezza rara, viveva da ... Lo riporta iodonna.it