Morta a 26 anni l’influencer Gracious Teiyan | il mal di testa che nascondeva una rara malattia
Dalle prime emicranie al ricovero d’urgenza. Un mal di testa sempre più insistente, che nel giro di due giorni si è trasformato in una condanna senza scampo. È morta così Gracious Teiyan, influencer keniota di 26 anni seguita da oltre 328 mila follower su TikTok, punto di riferimento per contenuti lifestyle e messaggi di autenticità. La notizia della sua scomparsa, avvenuta martedì 16 settembre, ha scioccato la comunità digitale africana e internazionale, suscitando un’ondata di cordoglio. Secondo quanto riportato dal portale keniota Tuko e confermato dal fidanzato, Paul Simat, i primi sintomi si sono presentati domenica 14 settembre: forti emicranie che hanno convinto la giovane a rivolgersi a un ospedale di Nairobi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
