Morro d' Alba tra scorci e passeggiate di fine estate con l' arte di Carlo Cecchi

Morro d’Alba (Ancona), 23 settembre 2025. Si avvia alla conclusione un’estate ricca di presenze per Morro d’Alba, uno dei borghi più belli d’Italia e città del vino. C’è tempo fino al 5 ottobre per visitare all’auditorium Santa Teleucania la mostra dal titolo ‘Rilievi Di Spalle’ dell’artista Carlo Cecchi, curata insieme all’artista dall'associazione culturale Speiro, in collaborazione con il Comune di Morro d’Alba. Cecchi, volto noto del panorama artistico marchigiano, espone dal 1974 in gallerie private e in spazi pubblici nazionali e internazionali (Biennale di Venezia, la Biennale di Zagabria, il PAC di Milano, la Biblioteca Angelica di Roma, a Grenoble, Basilea, Ostenda e Los Angeles). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morro d'Alba, tra scorci e passeggiate di fine estate con l'arte di Carlo Cecchi

In questa notizia si parla di: morro - alba

Opera nei borghi: “Le gare generose” di Paisiello a Urbania e a Morro d’Alba

“Soundtrack”, le più belle colonne sonore del cinema dal vivo a Morro d’Alba

Wine concert con Ruben Micieli al Podere Vito Cardinali di Morro d’Alba

RILIEVI DI SPALLE di Carlo Cecchi Sabato 20 settembre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Santa Teleucania di Morro d’Alba, inaugurazione della mostra Rilievi Di Spalle dell’artista Carlo Cecchi, curata insieme all’artista dall'associazione culturale Spei - facebook.com Vai su Facebook

Morro d'Alba, tra scorci e passeggiate di fine estate con l'arte di Carlo Cecchi; Morro d’Alba, arte e vino per salutare l’estate: weekend tra mostre e passeggiate; Morro d’Alba inaugura il restauro de camminamento di ronda “La Scarpa”.

Riapre 'Scarpa' Morro d'Alba, meta di innamorati con vista mare - "La Scarpa" di Morro D'Alba (Ancona), il camminamento che percorre l'intera cinta muraria del ... Riporta ansa.it

Un cosmetico dagli scarti del Lacrima: la crema antietà griffata Morro d’Alba - E se nel rosso nettare di Bacco ci fosse anche il segreto dell’elisir di lunga vita? Secondo corriereadriatico.it