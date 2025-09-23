Monza Saronno dopo il grande nubifragio | strada chiusa e mezzi sott' acqua
Tre auto e un camion sommersi dall'acqua: è questo il bilancio dei danni che l'esondazione del Seveso ha causato sulla Monza - Saronno(SS 527), a seguito del violento nubifragio di ieri, lunedì 22 settembre.I danni finora causati in tutta la Brianza sono molteplici. Tanto da spingere la Lega a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: monza - saronno
Elicottero a Solaro, grave incidente sulla Saronno-Monza
Elicottero a Solaro, grave incidente sulla Saronno-Monza, traffico deviato
Incidente a Limbiate sulla Saronno-Monza, tre feriti
Nuovo KIA Sportage 2025 scoprilo in anteprima anche domenica 21 e 28 settembre! E tu lo conosci già? Ti aspettiamo nelle nostre sedi KIA Clericiauto di Tavernerio, Saronno, Lurate Caccivio, Novedrate, Monza, Milano e Varese per scoprire tutte le novità di - facebook.com Vai su Facebook
Monza Saronno dopo il grande nubifragio: strada chiusa e mezzi sott'acqua; Il nubifragio in Brianza: strade come fiumi, automobilisti salvati e migliaia di famiglie senza elettricità; 100 anni fa l’ordinazione sacerdotale del Beato Luigi Monza.
Saronno aderisce a “Ville aperte in Brianza” con le bellezze e i segreti di Villa Gianetti - sabato 20, domenica 21, sabato 27 e domenica 28 settembre – in collaborazione con l'associazione Cantastorie, più una conferenza- Segnala varesenews.it
Verstappen dopo il GP Monza: "Una grande giornata, la macchina volava" - Sicuramente abbiamo avuto un episodio sfortunato all'inizio, ma poi la macchina volava. Da sport.sky.it