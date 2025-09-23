Monumenti in rosa illuminano ottobre | Komen e Cultura contro il tumore al seno
Anche quest’anno, ottobre si colora di rosa per ricordare a ogni donna quanto la prevenzione del tumore al seno possa salvarle la vita. Una mobilitazione corale, guidata da Komen Italia e dal ministero della Cultura, porta nel Paese un messaggio chiaro: prendersi cura di sé oggi significa curare il futuro di tutti. Una rete di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: monumenti - rosa
Camminata Rosa, Commissario presente e monumenti illuminati
Camminata Rosa, monumenti illuminati e Villaggio della Salute in città: Avellino unita per la prevenzione
COMUNE DI VENTICANO – MONUMENTI IN ROSA 2025 * Il Comune di Venticano si tinge di rosa per una causa importante: la prevenzione del tumore al seno. Per ogni donna che ha lottato, che lotta, che crede ancora nella vita. Oggi cammineranno migl - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre rosa 2025: la Torre Eiffel si illumina di rosa per sostenere la lotta contro il cancro al seno; I musei del MiC si illuminano di rosa nel mese di ottobre per promuovere la tutela della salute femminile; Campagna Nastro Rosa AIRC, illuminazione monumenti rosa 1 ottobre.
Tumori: monumenti illuminati in rosa a sostegno dell'Airc - Sono molte le iniziative organizzate nel mese di ottobre dall'Ufficio regionale della Fondazione Airc, presieduto da Rosella Pellegrini, per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il ... ansa.it scrive
È iniziato “Ottobre Rosa”: decine di donne colpite dal tumore al seno ballano insieme per la prevenzione - Ottobre segna il ritorno di “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno. Come scrive greenme.it