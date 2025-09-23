Montoro rubati dei tablet nella scuola primaria Galiani Il sindaco Carratù | Vergognosa aggressione al diritto allo studio

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, ignoti si sono introdotti nell’area dedicata alla Scuola Primaria “Abate Ferdinando Galiani” ubicata a Piano di Montoro nel plesso “Michele Pironti".I ladri hanno rubato i tablet custoditi in un’aula. Presenti sul posto insieme ai Carabinieri, per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Montoro, rubati dei tablet nella scuola primaria Galiani. Il sindaco Carratù: Vergognosa aggressione al diritto allo studio.

Furto dei tablet al Galiani, la dirigente: offesa al futuro dei nostri ragazzi - “Il furto dei tablet nel plesso di Piano della nostra scuola primaria è un atto vile e inaccettabile. Secondo irpinianews.it

