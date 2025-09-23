Montepaschi chiude l’OPAS su Mediobanca con adesioni all’86%

Quifinanza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con un parziale successo  l’ OPAS   promossa da Banca Monte Paschi di Siena  su Mediobanca, una delle più combattute d9i quest’ultimo periodo, fortemente contrastata dal management di Piazzetta Cuccia, che ormai ha deporto le armi ed alzato bandiera bianca. E lo conferma anche l’andamento delle adesioni in Borsa, che termina  oltre la soglia dell’86%, sufficiente a garantire la fusione fra i due istituti, ma  non abbastanza per promuovere l’OPA residuale. La chiusura delle adesioni in Borsa. Nella giornata di chiusura del periodo di  riapertura dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, sono state presentate  128. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

montepaschi chiude l8217opas su mediobanca con adesioni all821786

© Quifinanza.it - Montepaschi chiude l’OPAS su Mediobanca con adesioni all’86%

In questa notizia si parla di: montepaschi - chiude

Mediobanca l’Opas di Mps chiude oltre il 62 per cento.

montepaschi chiude l8217opas mediobancaMontepaschi chiude l’OPAS su Mediobanca con adesioni all’86% - Nell’ultimo giorni di riapertura dei termini sono piovute adesioni per oltre 128 milioni di azioni ma la percentuale non arriva al 90% ... Segnala quifinanza.it

montepaschi chiude l8217opas mediobancaOggi chiude l’Opas su Mediobanca: Mps verso l’80% che porta a delisting e integrazione - L’exploit di adesioni assegna ai compratori tanti fronti delicati: dalle nomine del cda in 10 giorni al cantiere bancario da costruire entro l’anno, fino al ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Montepaschi Chiude L8217opas Mediobanca