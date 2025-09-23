Montepaschi chiude l’OPAS su Mediobanca con adesioni all’86%
Si chiude con un parziale successo l’ OPAS promossa da Banca Monte Paschi di Siena su Mediobanca, una delle più combattute d9i quest’ultimo periodo, fortemente contrastata dal management di Piazzetta Cuccia, che ormai ha deporto le armi ed alzato bandiera bianca. E lo conferma anche l’andamento delle adesioni in Borsa, che termina oltre la soglia dell’86%, sufficiente a garantire la fusione fra i due istituti, ma non abbastanza per promuovere l’OPA residuale. La chiusura delle adesioni in Borsa. Nella giornata di chiusura del periodo di riapertura dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, sono state presentate 128. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
