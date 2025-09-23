Montello il consiglio regionale dice No all’inceneritore
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi, martedì 23 settembre, la mozione sulla realizzazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti da parte della società Montello situata nell’omonimo Comune. Il Consiglio Regionale ha quindi detto “No” al nuovo impianto di incenerimento rifiuti di Montello. L’aula – martedì 23 settembre – ha approvato la mozione del Pd a prima firma Davide Casati che, nero su bianco, “esprime la propria contrarietà, già espressa dalle Amministrazioni Comunali bergamasche e dal Consiglio Provinciale di Bergamo, in merito alla realizzazione dell’impianto di incenerimento rifiuti presso il Comune di Montello, e impegna il Presidente del Consiglio Regionale a trasmettere questo dispositivo alla Conferenza dei Servizi della Provincia di Bergamo dove è in corso l’iter autorizzatorio come previsto dalla normativa”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: montello - consiglio
Sul Montello la festa per i 50 anni della S.C. San Lazzaro Goppion. Un anniversario importante, una storia fatta di sport e valori condivisi. Il 19 settembre 2025, sul Montello, si è celebrato il Cinquantesimo della S.C. San Lazzaro Goppion, un traguardo che ha - facebook.com Vai su Facebook
Montello, il consiglio regionale dice “No” all’inceneritore; Inceneritore Montello, il Consiglio regionale si schiera con il fronte del «No»; Seicento in pista per il Meeting del Montello.
Inceneritore Montello, il Consiglio regionale si schiera con il fronte del «No» - Approvata la mozione del Pd (a prima firma Davide Casati) che verrà anche inviata alla conferenza dei servizi. Si legge su bergamo.corriere.it
Termovalorizzatore di Montello, la mozione del Pd: “Regione dica no, opera inutile” - In Lombardia ci sono già 13 impianti attivi, di cui 3 nella Bergamasca. Lo riporta bergamonews.it