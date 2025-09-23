Montello il consiglio regionale dice No all’inceneritore

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi, martedì 23 settembre, la mozione sulla realizzazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti da parte della società Montello situata nell’omonimo Comune. Il Consiglio Regionale ha quindi detto “No” al nuovo impianto di incenerimento rifiuti di Montello. L’aula – martedì 23 settembre – ha approvato la mozione del Pd a prima firma Davide Casati che, nero su bianco, “esprime la propria contrarietà, già espressa dalle Amministrazioni Comunali bergamasche e dal Consiglio Provinciale di Bergamo, in merito alla realizzazione dell’impianto di incenerimento rifiuti presso il Comune di Montello, e impegna il Presidente del Consiglio Regionale a trasmettere questo dispositivo alla Conferenza dei Servizi della Provincia di Bergamo dove è in corso l’iter autorizzatorio come previsto dalla normativa”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

