Montella | Controlli dei Carabinieri – segnalazioni per stupefacenti denunce per guida in stato di alterazione e possesso di arma bianca
Controlli serrati dei Carabinieri in Irpinia: denunce, sequestri e misure preventive contro la criminalità predatoria. In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Montella sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei comuni maggiormente interessati dalla criminalità predatoria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Controlli straordinari dei Carabinieri a Montella: denunciate più persone e sequestrate armi
