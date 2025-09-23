"Usciamo senza punti, e pebnsare che nel primo tempo abbiamo gestito la gara e loro hanno sfruttato l’occasione concessa, nella ripresa abbiamo fatto bene ma non abbiamo sfruttato le diverse opportunità". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, tira le somme dopo la sconfitta a casa del Chiesanuova. "C’è tanta rabbia – aggiunge il tecnico – e sui volti dei miei giocatori era dipinta la delusione, ma dobbiamo credere nel lavoro. Abbiamo messo alle corde il Chiesanuova, una squadra forte, e per di più lo abbiamo fatto sul suo campo. Sono soddisfatto dalla prova, ma c’è tanto rammarico per le occasioni non trasformate". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Montefano. Il tecnico Bilò:: "Una sconfitta immeritata»