Montefano Il tecnico Bilò | | Una sconfitta immeritata
"Usciamo senza punti, e pebnsare che nel primo tempo abbiamo gestito la gara e loro hanno sfruttato l’occasione concessa, nella ripresa abbiamo fatto bene ma non abbiamo sfruttato le diverse opportunità". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, tira le somme dopo la sconfitta a casa del Chiesanuova. "C’è tanta rabbia – aggiunge il tecnico – e sui volti dei miei giocatori era dipinta la delusione, ma dobbiamo credere nel lavoro. Abbiamo messo alle corde il Chiesanuova, una squadra forte, e per di più lo abbiamo fatto sul suo campo. Sono soddisfatto dalla prova, ma c’è tanto rammarico per le occasioni non trasformate". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: montefano - tecnico
Eccellenza, la prima giornata vista dal tecnico Gastone Mariotti. "A Chiesanuova una “partitona“. Da seguire il match a Montefano»
Campionato Juniores Regionale - Gruppo B. Montefano - Aurora Treia. Sabato, 20 Settembre 2025. Ore 15:00. ?Stadio Comunale "Dell'Immacolata" - Montefano. - facebook.com Vai su Facebook
Montefano. Il tecnico Bilò:: "Una sconfitta immeritata» - "Usciamo senza punti, e pebnsare che nel primo tempo abbiamo gestito la gara e loro hanno sfruttato l’occasione ... Riporta msn.com