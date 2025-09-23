Monte Pomponi si celebra l' 81esimo anniversario

Arezzo, 23 settembre 2025 – È in programma venerdì 26 settembre in località Monte Pomponi la cerimonia di commemorazione del Tenente Eldo Capanna e del Sergente Otello Boccherini, giovani paracadutisti della Folgore caduti per mano dei tedeschi il 3 settembre 1944. Nato dallo sfaldamento della Divisione Paracadutisti “Nembo” dopo l'8 settembre 1943, il I squadrone da ricognizione “Folgore”, Squadrone F, si pose al servizio delle Forze Alleate, inquadrato all'interno della I Divisione Canadese ed impiegato in missioni esplorative dietro le linee nemiche con il compito di aprire la strada alle truppe angloamericane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

