Montalbano sfida Canale 5 | doppio appuntamento su Rai 1 contro Bova e Hunziker

È scontro aperto tra Rai 1 e Canale 5 anche in questa settimana di settembre. Dopo i cambi di palinsesto Mediaset con Raoul Bova e Michelle Hunziker, arriva la contromossa di Rai 1: il Commissario Montalbano torna in replica con un doppio appuntamento che ha già dimostrato di saper battere la concorrenza. La strategia Rai – Montalbano raddoppia e sfida Canale 5. Rai 1 conferma la forza del suo titolo più amato. Martedì 23 settembre: andrà in onda l’episodio “Una lama di luce”.. Mercoledì 24 settembre: seguirà l’episodio “Una faccenda delicata”, che sostituisce il film previsto Love Again.. Una decisione che replica quanto accaduto la settimana scorsa, quando le repliche di Montalbano hanno superato sia la serie di Raoul Bova ( Buongiorno, Mamma! 3 ) che il debutto di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Montalbano sfida Canale 5: doppio appuntamento su Rai 1 contro Bova e Hunziker

In questa notizia si parla di: montalbano - sfida

Montalbano sfida canale 5: doppio appuntamento contro bova e hunziker

Ascolti tv martedì 16 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Il Commissario Montalbano che affronta Io Canto Family, Bianca Berlinguer e DiMartedì - facebook.com Vai su Facebook

Programmi tv, cosa vedere oggi 23 settembre: il bivio di Montalbano e Rocio Munoz Morales sfida l'ex marito Raoul Bova; Ascolti tv ieri mercoledì 17 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Chi l'ha visto e Buongiorno Mamma con Bova; Ascolti tv 17 settembre, sfida tra la 'Ruota della Fortuna' e 'Affari Tuoi'.

Raoul Bova sfida Rocìo, Hunziker posticipa: novità nel palinsesto di Canale 5 - Una curiosa coincidenza: Raoul Bova si troverà a sfidare in tv la sua ex moglie Rocío Muñoz Morales, al ... Si legge su mondotv24.it

Canale 5 cambia il palinsesto: Buongiorno, Mamma! 3 passa al martedì, Io Canto Family al mercoledì - 3 con Raoul Bova passa al martedì, Io Canto Family al mercoledì. Lo riporta atomheartmagazine.com