Montalbano beffa Canale 5 | anche questa settimana doppio appuntamento contro Bova e Hunziker

Tra Rai e Mediaset è ormai guerra aperta su più fronti, non solo in access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Alla mossa di Canale 5, che ha anticipato Buongiorno, Mamma! 3 a questa sera e sposato al mercoledì Io Canto Family, segue la contromossa di Rai 1. Il Commissario Montalbano raddoppia al mercoledì. La rete ammiraglia della TV pubblica opta di nuovo per il doppio appuntamento con Il Commissario Montalbano in replica, che una settimana fa ha battuto sia lo show di Michelle Hunziker che la serie in prima visione con Raoul Bova. Il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri va quindi in onda questa sera – martedì 23 settembre – con l’episodio “Una lama di luce” e anche domani – mercoledì 24 settembre – con “Una faccenda delicata” al posto del previsto film Love Again, che salta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

