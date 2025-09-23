Con l’attivazione di otto colonnine di ricarica per auto elettriche, si colmerà un vuoto che, attraversando la montagna, da Bagni di Lucca arriva a Pistoia, fatto salva quella di libero accesso messa a disposizione dai gestori del Camping Bucaneve all’Abetone. Negli ultimi giorni sono iniziati i lavori per l’installazione di queste infrastrutture, tanto utili quanto richieste, che faciliteranno i possessori di auto elettriche e, forse, motiveranno all’acquisto quelli che erano stati scoraggiati dalla mancanza di punti di ricarica. "A fare i lavori – informa l’amministrazione comunale - è Enel X Way, in collaborazione con il Comune, per installare sul nostro territorio otto colonnine di ricarica veloci, di ultima generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montagna più ’elettrica’. In arrivo otto colonnine per ricaricare le auto green