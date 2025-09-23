Montagna più ’elettrica’ In arrivo otto colonnine per ricaricare le auto green
Con l’attivazione di otto colonnine di ricarica per auto elettriche, si colmerà un vuoto che, attraversando la montagna, da Bagni di Lucca arriva a Pistoia, fatto salva quella di libero accesso messa a disposizione dai gestori del Camping Bucaneve all’Abetone. Negli ultimi giorni sono iniziati i lavori per l’installazione di queste infrastrutture, tanto utili quanto richieste, che faciliteranno i possessori di auto elettriche e, forse, motiveranno all’acquisto quelli che erano stati scoraggiati dalla mancanza di punti di ricarica. "A fare i lavori – informa l’amministrazione comunale - è Enel X Way, in collaborazione con il Comune, per installare sul nostro territorio otto colonnine di ricarica veloci, di ultima generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: montagna - elettrica
