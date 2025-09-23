Montaggio di un new jersey | chiuso un tratto di Tosco-Romagnola

Forlitoday.it | 23 set 2025

Chiuso un tratto di Statale Tosco-Romagnola per lavori. L'arteria è interdetta alla circolazione stradale, in entrambe le circolazioni, all'altezza del chilometro 195+850. La chiusura si è resa necessaria per il montaggio di un new jersey a seguito di un incidente stradale. Le deviazioni vengono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: montaggio - jersey

