MonsterVerse | In arrivo una nuova serie su Apple TV+?

Universalmovies.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’universo televisivo legato alla saga nota come “ MonsterVerse ” potrebbe aver ottenuto un nuovo importante tassello grazie a Apple TV+. Con un nuovo film in arrivo a marzo 2027 ( Godzilla x Kong: Supernova ), ed una seconda stagione in via di sviluppo per “ Monarch: Legacy of Monsters “, l’universo legato alle battaglie mostruose tra King Kong, Godzilla e gli altri giganteschi Kaiju potrebbe presto ottenere una nuova serie serie tv originale, ancora una volta in collaborazione con Apple TV+. A parlare di questo nuovo ipotetico progetto per la televisione è stato il solito insider Daniel Richtman in uno dei suoi interventi in rete. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

