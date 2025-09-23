Monica Sarnelli 4 concerti per il Live tour a Settembre | appuntamento anche all' ArenellaFest

Dalla canzone classica napoletana al pop, dal “Neapolitan power” alla musica delle “chanteuse”. Monica Sarnelli, cantante e interprete di successo, torna con un live tour di fine settembre. Gli appuntamenti, presentati da Ritmi Urbani Network, sono: giovedì 25 settembre ore 21, Napoli; venerdì 26. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: monica - sarnelli

Monica Sarnelli, il “Live tour a Settembre”: 4 concerti per l’artista partenopea

Il mio concerto #UnaNotteaNapoli #MonicaSarnelli & #Friends Ven 26 settembre 2025 | ore 21 San Marzano sul Sarno (SA) [Parco Urbano] Sab 27 settembre 2025 | ore 21 Santa Maria a Vico (CE) [Piazza Aragona] Eventi ad accesso libero Vi aspe - facebook.com Vai su Facebook

APERTA LA VENDITA! Lunedì 17 novembre 2025 ore 21 MONICA SARNELLI in SIRENE, SCIANTOSE, MALAFEMMENE ED ALTRE STORIE DI DONNE VERACI Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su Bigliettove - X Vai su X

Visita presidente Mattarella a Napoli, Mollo (Azione): “Onorati della sua presenza, ribadire importanza istruzione e formazione”; Festa dell’Epifania 2025 al Vomero: concerti gratuiti delle Ebbanesis, Monica Sarnelli e Raoul Swing Orchestra; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 3 al 6 gennaio.

Monica Sarnelli, il “Live tour a Settembre”: 4 concerti per l’artista partenopea - Monica Sarnelli lancia il suo tour di fine estate e si prepara per una stagione di appuntamenti teatrali che la vedrà protagonista assoluta. Riporta 2anews.it

Al 'Troisi' Monica Sarnelli protagonista in recital antimisogino - "Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci" sarà in scena con protagonista Monica Sarnelli da domani, 20 marzo, nel Teatro Troisi di Napoli: in un recital antimisogino sulla donna ... Si legge su ansa.it