Monica Sarnelli 4 concerti per il Live tour a Settembre | appuntamento anche all' ArenellaFest

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla canzone classica napoletana al pop, dal “Neapolitan power” alla musica delle “chanteuse”. Monica Sarnelli, cantante e interprete di successo, torna con un live tour di fine settembre. Gli appuntamenti, presentati da Ritmi Urbani Network, sono: giovedì 25 settembre ore 21, Napoli; venerdì 26. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Monica Sarnelli, il “Live tour a Settembre”: 4 concerti per l’artista partenopea

monica sarnelli 4 concertiMonica Sarnelli, il “Live tour a Settembre”: 4 concerti per l’artista partenopea - Monica Sarnelli lancia il suo tour di fine estate e si prepara per una stagione di appuntamenti teatrali che la vedrà protagonista assoluta. Riporta 2anews.it

Al 'Troisi' Monica Sarnelli protagonista in recital antimisogino - "Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci" sarà in scena con protagonista Monica Sarnelli da domani, 20 marzo, nel Teatro Troisi di Napoli: in un recital antimisogino sulla donna ... Si legge su ansa.it

