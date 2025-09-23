Mondiali volley l’Italia sfida il Belgio ai quarti De Giorgi | Non dobbiamo vederla come una rivincita | Orario e diretta tv

L’Italvolley maschile è pronta ad affrontare il Belgio nei quarti di finale del Mondiale di pallavolo in corso nelle Filippine. Lo farà dopo il 3-0 con il quale ha regolato l’Argentina al termine di un match di ottavi di finale davvero ben giocato. Giannelli e compagni sono stati artefici domenica di una prova convincente, riuscendo ad avere la meglio di un’avversaria che nella prima fase aveva eliminato la Francia campione olimpica in carica. In casa azzurra c’è adesso fiducia e ottimismo in vista della sfida di quarti di finale di domani, mercoledì 24 settembre, ma anche la consapevolezza che non si sta giocando un torneo semplice, come ha spiegato lo schiacciatore Mattia Bottolo: “Quella di domenica è stata una prestazione che cercavamo di fare da qualche partita, soprattutto dal girone, ma non ci eravamo riusciti a pieno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

