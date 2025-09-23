La Nazionale italiana di volley maschile torna in campo per proseguire il percorso ai mondiali 2025: avversario dell’Italia sarà il Belgio: ecco tutte le info sulla partita e dove vederla. Gli azzurri arrivano al match dopo superato senza problemi l’Argentina negli ottavi di finale, imponendosi con un netto 3-0. Ora sono pronti ad affrontare – . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Mondiali Volley, domani Italia-Belgio: orario e dove vederla