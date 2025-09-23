Mondiali Para-Archery a Gwangju | Travisani parte forte Pellizzari in top 10

Buoni riscontri per l’Italia nelle prime frecce del ranking round. Azzurri già proiettati verso le eliminatorie individuali e a squadre Sono iniziati oggi i Campionati Mondiali di Para-Archery e l’Italia ha subito trovato spazio nelle zone alte delle classifiche. Le prime 72 frecce del ranking round hanno visto impegnati gli arcieri del ricurvo maschile e le atlete del W1 femminile, con gli azzurri capaci di piazzarsi tra i migliori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it