Mondiali pallavolo maschile 2025 Italia-Belgio | quando si gioca e dove vederla in tv
Ai Mondiali di pallavolo maschile 2025 nelle Filippine, è sfida ai quarti di finale tra Italia-Belgio. Gli azzurri di Fefè de Giorgi, campioni in carica, cercano un posto in semifinale per provare a replicare al trionfo delle colleghe della Nazionale femminile allenate da Julio Velasco. Italia-Belgio si sono già incontrate nel gruppo F di qualificazione, e gli Azzurri sono usciti sconfitti dalla nazionale allenata da Emanuele Zanini. Agli ottavi di finale, i giocatori di De Giorgi hanno battuto per 3 set a 0 l’Argentina. #Philippines2025?? Italy delivers a perfect 3-0 to close Argentina’s magical run in the Round of 16. 🔗 Leggi su Lapresse.it
