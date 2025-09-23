Mondiali di volley l’Italia sfida il Belgio nei quarti | De Giorgi carica gli azzurri

Domani alle 9.30 a Manila la Nazionale affronta i belgi in una sfida da dentro o fuori. Il CT invita a non pensare a rivincite ma a ripartire da zero, puntando su tecnica, lucidità e continuità per centrare la semifinale. Cresce l’attesa per il quarto di finale dei Campionati del Mondo di volley che vedrà l’Italia affrontare il Belgio domani mattina (ore 9.30 italiane, diretta su Rai2, RaiPlay, Rainews.it, DAZN e VBTV). Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, reduci dal 3-2 incassato proprio contro i belgi nella fase a gironi, hanno svolto oggi l’ultima sessione di allenamento sui campi secondari di Manila. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: mondiali - volley

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 16 settembre, programma, streaming

ULTIM'ORA VOLLEY MASCHILE Mondiali, sarà Italia-Belgio ai quarti di finale Match in programma mercoledì 24 settembre #SkySport - X Vai su X

Mondiali di #volley, l'Italia batte l'Argentina e va ai quarti - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali volley l’Italia sfida il Belgio ai quarti De Giorgi | Non dobbiamo vederla come una rivincita | Orario e diretta tv; Mondiali volley l’Italia sfida l’Argentina per un posto ai quarti Romanò | Dovremo restare uniti e concentrati | Orario e diretta tv; Volley femminile l’Italia sfida la Polonia ai Mondiali | le biancorosse ai raggi X CT italiano e una stella assente.

Italia ai mondiali volley, Bottolo: "Ai quarti contro il Belgio vogliamo rivincita" - Mattia Bottolo carica gli azzurri: "Vogliamo prenderci la rivincita, ora conosciamo meglio i nostri avversari e ... Si legge su sport.sky.it

Italia ai quarti nei Mondiali di volley - La Nazionale di De Giorgi, campione in carica, ha staccato il pass superando l'Argentina e ora aspetta una tra Belgio e Finlandia: tutti i dettagli ... Lo riporta corrieredellosport.it