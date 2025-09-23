Mondiali di Ruanda Pellizzari non ci sarà | ha la febbre Pronto Garofoli

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marchigiano, sesto al Giro e alla Vuelta, non è stato bene negli ultimi giorni e non partirà per l’Africa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mondiali di ruanda pellizzari non ci sar224 ha la febbre pronto garofoli

© Gazzetta.it - Mondiali di Ruanda, Pellizzari non ci sarà: ha la febbre. Pronto Garofoli

In questa notizia si parla di: mondiali - ruanda

Ciclismo, Italia con il contingente massimo tra gli Elite ai Mondiali 2025 in Ruanda

Ciclismo, la Slovenia annuncia i convocati per i Mondiali in Ruanda: doppio impegno per Tadej Pogacar

Mondiali di Ciclismo 2025, gli Azzurri convocati per il Ruanda: dal 21 settembre in gara

mondiali ruanda pellizzari sar224Mondiali di Ciclismo su strada 2025: i convocati Italia per il Ruanda (Kigali) - Presentate ufficialmente le squadre di azzurre e azzurri per i Mondiali di ciclismo in programma in Africa, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. Come scrive sport.sky.it

mondiali ruanda pellizzari sar224Mondiali di ciclismo in Ruanda: calendario gare e programma - Si parte con le cronometro elite, poi il gran finale domenica 28 settembre con la prova in linea maschile. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ruanda Pellizzari Sar224