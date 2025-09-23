Mondiali di Ruanda Pellizzari non ci sarà | ha la febbre Pronto Garofoli
Il marchigiano, sesto al Giro e alla Vuelta, non è stato bene negli ultimi giorni e non partirà per l’Africa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - ruanda
Ciclismo, Italia con il contingente massimo tra gli Elite ai Mondiali 2025 in Ruanda
Ciclismo, la Slovenia annuncia i convocati per i Mondiali in Ruanda: doppio impegno per Tadej Pogacar
Mondiali di Ciclismo 2025, gli Azzurri convocati per il Ruanda: dal 21 settembre in gara
E' arrivata la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo di Kigali, in Ruanda. A conquistarla la nostra immensa Federica Venturelli che nella prova a cronometro Under 23 vince una importantissima medaglia di bronzo che sblocca il medagliere. Sei gran - facebook.com Vai su Facebook
È di Federica Venturelli, 20 anni, la prima medaglia azzurra ai Mondiali di Kigali, in Ruanda. Nata a Cremona il 12 gennaio 2005, l’azzurra – che veste la maglia della Uae Development Team – ha vinto il bronzo nella cronometro Under 23 femminile - X Vai su X
Mondiali di Ciclismo su strada 2025: i convocati Italia per il Ruanda (Kigali) - Presentate ufficialmente le squadre di azzurre e azzurri per i Mondiali di ciclismo in programma in Africa, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. Come scrive sport.sky.it
Mondiali di ciclismo in Ruanda: calendario gare e programma - Si parte con le cronometro elite, poi il gran finale domenica 28 settembre con la prova in linea maschile. sport.sky.it scrive