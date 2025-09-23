Mondiali di ciclismo in Ruanda | bronzo Venturelli nella crono U23 Finn quarto a un soffio dal podio
L’Italia festeggia la prima medaglia iridata con la 19enne lombarda, mentre il giovane talento azzurro chiude la sua prova con un pizzico di rammarico. Il Mondiale su strada 2025 ha regalato ieri la prima gioia all’Italia. Federica Venturelli ha conquistato il bronzo nella cronometro Under 23 femminile, firmando la prima medaglia azzurra della rassegna iridata. La britannica Zoe Backstedt ha rispettato i pronostici dominando i 22,6 km in 30’56”16, davanti alla slovacca Viktoria Chladonova (+1’50”85). Venturelli ha chiuso a +2’11”58, autrice di una gara in crescendo: quarta al primo intermedio, ha poi recuperato una posizione superando l’australiana Wilson-Haffenden e agguantando un podio che lei stessa ha definito “una piacevole sorpresa”. 🔗 Leggi su Sportface.it
