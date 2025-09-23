Mondiali di ciclismo 2025 brutto colpo per l' Italia | Pellizzari non ci sarà

Roma, 23 settembre 2025 - Dopo Marianne Vos e Tiesj Benoot, i Mondiali di ciclismo 2025 perdono un altro pezzo che stavolta, dopo rispettivamente l' Olanda femminile e il Belgio maschile, riguarda l' Italia   maschile: per la prova in linea di domenica, Marco Villa è infatti destinato a perdere Giulio Pellizzari. Il forfait di Pellizzari e il suo sostituto. Il commissario tecnico dovrà rinunciare al marchigiano, uscito benissimo dalla   Vuelta 2025, nella quale ha chiuso sesto, trovando sull' Alto del Morredero la sua prima vittoria da professionista, e lo ha fatto scrivendo un piccolo grande record: con i suoi 21 anni e 298 giorni, il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che proprio sulla salita finale del Bola del Mundo ha perso quinta piazza e maglia bianca, andate poi a Matthew Riccitello, è diventato il più giovane a centrare due top 10 in due Grandi Giri nella stessa stagione (la Vuelta 2025, appunto, ma ancora prima il Giro d'Italia 2025, chiuso ancora al sesto posto e partendo in entrambe le corse con i galloni del gregario). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

