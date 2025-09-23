Roma, 23 settembre 2025 - Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, in quest'ordine oppure invertiti alla luce di quanto ha sancito la prova a cronometro, che ha incoronato per la terza volta di fila il belga, con lo sloveno rimandato a giorni migliori e addirittura 'doppiato' dal rivale: per molti la prova in linea di domenica dei Mondiali di ciclismo 2025 sarà una questione a due per quanto riguarda la vittoria e, di conseguenza, l'oro e l'argento, ma c'è chi dalle retrovie prova a inserirsi nel duello annunciato, come Juan Ayuso. Le dichiarazioni di Ayuso. Lo spagnolo, reduce da una Vuelta 2025 a due facce (malissimo in classifica generale e benissimo per le 2 tappe vinte), è stato intercettato dai microfoni di As, ai quali ha innanzitutto fornito aggiornati sulle sue condizioni fisiche dopo l'epilogo di Madrid dell'ultimo Grande Giro della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo 2025, Ayuso tra Pogacar ed Evenepoel: "Non firmo per l'argento"