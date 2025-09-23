Mondiali di canottaggio a Shanghai | due barche azzurre in finale brilla il quattro di coppia maschile
Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili dominano la semifinale, Meriano e Codato seconde dietro la Romania. Giovedì le finali, domani altri quattro equipaggi in acqua La terza giornata dei Mondiali Assoluti e Pararowing di Shanghai porta nuove soddisfazioni all’Italia. Dopo il pass ottenuto da Giacomo Perini nel singolo PR1, altre due barche azzurre hanno conquistato la finale: il quattro di coppia maschile e il due senza femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
