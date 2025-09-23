Mondiali ciclismo Lorenzo Finn sfiora il podio nella crono

Secondo giorno di gare in Ruanda per i mondiali strada. Il genovese Lorenzo Mark Finn ha sfiorato il podio nella prova a cronometro under 23: quarto a soli 4'' dal bronzo nella prova vinta da Soderqvist (31,2 km in 38’24”43), davanti al neozelandese Nate Pringle (a 1'03) e al francese Maxime. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

Percorso Mondiali ciclismo 2025: il tracciato ai raggi X della gara maschile Elite. Oltre 5000 metri di dislivello - - X Vai su X

Nella seconda giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su strada in Rwanda è arrivata la prima medaglia per l'Italia, un fantastico bronzo nella crono U23 conquistato da Federica Venturelli. Dopo aver fatto registrare il quarto tempo al primo rilevamento cronom - facebook.com Vai su Facebook

A che ora parte Lorenzo Finn? E Borgo? Startlist e orari della crono U23; Ciclismo, Mondiali: crono U23, il ligure Lorenzo Finn quarto a 4 dal podio e a 5 dalla medaglia d'argento; La nuova sfida mondiale di Lorenzo Mark Finn, scalatore di sogni.

Ciclismo, Mondiali: crono U23, il ligure Lorenzo Finn quarto a 4" dal podio e a 5" dalla medaglia d'argento - Sul durissimo percorso di Kigali, in Rwanda, che domenica ha laureato Remco Evenepoel per uno storico tris iridato ... Riporta telenord.it

Ciclismo: Jakob Söderqvist domina la cronometro ai Mondiali tra gli under 23. Lorenzo Finn quarto per pochissimo - Era il grande favorito e, come successo nella prova élite con Remco Evenepoel, ha dominato in lungo e in largo l'uomo più atteso nella cronometro ... Si legge su oasport.it