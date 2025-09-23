Mondiali ciclismo femminile 2025 | la startlist e le convocate di tutte le Nazionali per la prova in linea élite femminile
Dopo la cronometro individuale di domenica 21, ora le atlete della categoria donne élite impegnate ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada potranno concentrarsi sulla prova in linea, che si disputerà sabato prossimo, 27 settembre, a Kigali, in Ruanda. Soltanto alcune delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i nomi delle rispettive convocate e, di conseguenza, le partenti nella prova in linea, ma l’ elenco non è ancora definitivo e potrà subire variazioni fino a 24 ore prima del via: l’ Italia ha già scelto le proprie rappresentanti. Dopo aver partecipato alla prova contro il tempo, ci sarà un nuovo impegno per Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel, le quali nella gara in linea saranno coadiuvate da Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Elisa Longo Borghini, Barbara Malcotti e Silvia Persico. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
MONDIALI DI CICLISMO Il programma e gli azzurri in gara Domenica 21 Settembre Cronometro Individuale Donne Élite: 10:10 – 12:55 (Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel) Cronometro Individuale Uomini Élite: 13:45 – 16:50 (Matteo Sobrero, Mattia Catta - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali #SkySport - X Vai su X
Mondiali ciclismo femminile 2025: la startlist e le convocate di tutte le Nazionali per la prova in linea élite femminile; Super Venturelli: è bronzo nella crono donne U23!; L'Italia sblocca il suo medagliere! Venturelli di bronzo nella crono U23, dominio della Bäckstedt.
Mondiali ciclismo femminile 2025: la startlist e le convocate di tutte le Nazionali per la prova in linea élite femminile - Dopo la cronometro individuale di domenica 21, ora le atlete della categoria donne élite impegnate ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada potranno ... Scrive oasport.it
Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 23 settembre, programma, streaming, italiani in gara - Proseguono le competizioni in quel di Kigali, località del Ruanda che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo. Lo riporta oasport.it