Dopo la cronometro individuale di domenica 21, ora le atlete della categoria donne élite impegnate ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada potranno concentrarsi sulla prova in linea, che si disputerà sabato prossimo, 27 settembre, a Kigali, in Ruanda. Soltanto alcune delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i nomi delle rispettive convocate e, di conseguenza, le partenti nella prova in linea, ma l’ elenco non è ancora definitivo e potrà subire variazioni fino a 24 ore prima del via: l’ Italia ha già scelto le proprie rappresentanti. Dopo aver partecipato alla prova contro il tempo, ci sarà un nuovo impegno per Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel, le quali nella gara in linea saranno coadiuvate da Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Elisa Longo Borghini, Barbara Malcotti e Silvia Persico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ciclismo femminile 2025: la startlist e le convocate di tutte le Nazionali per la prova in linea élite femminile