Mondiali ciclismo 2025 Remco Evenepoel può battere Pogacar? Nel 2022 ci riuscì…

La prova in linea dei Mondiali di ciclismo in Ruanda si preannuncia come una delle sfide più attese dell’anno, con due fuoriclasse come Remco Evenepoel e Tadej Pogacar pronti a contendersi la maglia iridata. Il belga arriva all’appuntamento forte di una condizione scintillante, certificata dal trionfo nella cronometro iridata di domenica: non solo ha conquistato l’oro, ma ha inflitto uno smacco pesantissimo al rivale sloveno, raggiungendolo e staccandolo nonostante i due minuti e mezzo di distacco alla partenza. Un segnale di forza che potrebbe avere ripercussioni anche sul piano psicologico. Il precedente che fa ben sperare Evenepoel è quello di Wollongong 2022, quando riuscì a sorprendere tutti con un’azione da lontano e ad alzare le braccia in solitaria, conquistando in Australia la maglia iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

