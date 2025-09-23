Mondiale nelle Filippine | ai quarti la metà dei tecnici sono italiani
Al Mondiale di Volley che si sta svolgendo nella Filippine, oltre a De Giorgi ci sono Piazza (Iran), Zanini (Belgio) e Blengini (Bulgaria). La loro soddisfazione negli ottavi e le loro prospettive sulla strade delle finali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
? Manca un mese esatto all’inizio del campionato. La situazione dei BlockDevils al Mondiale nelle Filippine. https://sirsafetyperugia.it/new/tra-un-mese-esatto-inizia-il-campionato-mondiali-giannelli-russo-e-semeniuk-volano-ai-quarti… #BlockDevils - X Vai su X
La nazionale porta a casa un 3-0 nel mondiale di pallavolo maschile in corso nelle Filippine: la prossima sfida sarà di nuovo Italia-Belgio - facebook.com Vai su Facebook
Volley, l'Italia vola ai quarti di finale del Mondiale: ecco chi affronterà - Chi sarà l'avversaria dell'Italia ai quarti di finale del Mondiale di volley maschile? Si legge su tag24.it
Mondiali Maschili: l'Italia nei quarti ritrova il Belgio - Dopo la sconfitta patita nella Pool F per mano di Reggers e soci gli azzurri avranno l'occasione di riscattarsi nella sfida da dentro o fuori che vale la semifinale. Secondo tuttosport.com