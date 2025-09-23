Mondiale nelle Filippine | ai quarti la metà dei tecnici sono italiani

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Mondiale di Volley che si sta svolgendo nella Filippine, oltre a De Giorgi ci sono Piazza (Iran), Zanini (Belgio) e Blengini (Bulgaria). La loro soddisfazione negli ottavi e le loro prospettive sulla strade delle finali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

