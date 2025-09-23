Monchi via dall'Aston Villa dopo le polemiche dei tifosi | gli contestano tutto il mercato

Monchi è al centro della polemica in Premier League e sarà mandato via dall'Aston Villa dopo oltre due anni da direttore sportivo: cosa ha portato alla rottura dopo l'estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monchi via dall’Aston Villa dopo le polemiche dei tifosi: gli contestano tutto il mercato; Scossa in arrivo per l'Aston Villa: il ds Monchi verso l'addio; Aston Villa, separazione con effetto immediato con Monchi. Anche Sancho sotto accusa.

monchi via dall astonScossa in arrivo per l'Aston Villa: il ds Monchi verso l'addio - Dopo l'ultimo mercato difficile, l'ex direttore sportivo della Roma può lasciare il club inglese, attualmente penultimo in Premier League ... Da tuttosport.com

