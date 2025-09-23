"Due manifestazioni di interesse da parte di importanti operatori del settore, il recupero di 13 milioni di euro attraverso la vendita di capannoni in disuso e terreni agricoli con casolari". Ma anche "la fiducia ottenuta dai conferitori con 450 ettari rispetto ai 250 dello scorso anno" e i "75 ettari di vigneti recuperati con 4mila quintali di uva". Sono le principali novità snocciolate dal commissario liquidatore del ministero del Made in Italy Giampaolo Cocconi nel fare il punto sullo stato della maggiore cooperativa vitivinicola delle Marche, Moncaro, dopo la crisi scoppiata lo scorso anno, accanto al sottosegretario Fausta Bergamotto che, nel ripercorrere le tappe, ha evidenziato l’estrema attenzione del Ministero nel "salvare un territorio" e del dottor Cocconi nell’"aver dato una speranza ai produttori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moncaro tra nuova liquidità e due acquirenti