Molestato dal medico nella doccia della palestra | la denuncia choc di un ragazzino
È finito a processo con l'accusa di abusi su minore un medico indicato da un adolescente come il responsabile di molestie sessuali compiute ai suoi danni in una palestra di Arezzo. Oggi, martedì 23 settembre, il minorenne ha ripercorso in aula i momenti della presunta violenza, risalente al 16. 🔗 Leggi su Today.it
