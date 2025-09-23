Per anni quell’amico di famiglia l’avrebbe molestata, approfittando dei momenti in cui si trovava da solo con lei. Occasioni frequenti e ripetute nel tempo, secondo l’ipotesi accusatoria, data l’amicizia che lo legava ai genitori della bimba. Gli episodi sarebbero iniziati nel 2014, quando la piccola non aveva ancora compiuto dieci anni, e sarebbero andati avanti per cinque anni. Episodi che, secondo la ricostruzione fatta durante le indagini, sarebbero avvenuti durante le vacanze ma anche in tutte le occasioni in cui la piccola veniva affidata all’uomo, occasioni frequenti dunque. Alla fine, la bimba diventata più grande, avrebbe maturato la consapevolezza della natura di quelle condotte e si sarebbe decisa a denunciarle, prima ai genitori e poi alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molesta la figlia degli amici. Chiesta la condanna: "Otto anni"