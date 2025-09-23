Mohamed Ihattaren continua a stupire in Eredivise | l’ex Juventus fa 3 gol in 5 partite con il Fortuna Sittard

A volte il talento non emerge subito. Ci vuole tempo, fiducia e l’ambiente giusto. A Mohamed Ihattaren serviva solamente questo, un ambiente dove poter esprimere il suo talento con calma, senza esser attaccato al minimo errore. Dopo alcuni problemi, personali e legali, che lo hanno allontanato dal calcio, il talento olandese è tornato a stupire tutti in Eredivise. In Olanda è sbocciato definitivamente, dopo che in bianconero e alla Sampdoria non ha trovato lo spazio necessario per poter mettersi in mostra. Ihattaren al Fortuna Sittard è rinato. 3 gol in 5 partite per il talento olandese, che permettono al suo club di agganciare il sesto posto in classifica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Mohamed Ihattaren continua a stupire in Eredivise: l’ex Juventus fa 3 gol in 5 partite con il Fortuna Sittard

In questa notizia si parla di: mohamed - ihattaren

