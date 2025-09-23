Modena domina l’Italia | Agroalimentare centrale Cibi e vini Dop e Igp hanno un grande impatto

Sindaco Massimo Mezzetti, quanto è importante il settore agroalimentare per il territorio di Modena? "L’agroalimentare non è solo un settore importante, ma fondamentale per il territorio di Modena. Dal latte che viene trasformato in Parmigiano Reggiano, ai salumi e alla carne, dalla frutta alla produzione del vino e a quella dell’aceto balsamico che per il 92% viene esportato. Modena conta ben 23 prodotti tra Dop e Igp,praticamente la metà di quelli di tutta la Regione, senza contare le Specialità Tradizionali Garantite. La provincia di Modena è seconda in Italia per impatto economico del cibo Dop e Igp, come ci raccontano i dati del rapporto 2024 Ismea Qualivita sulla cosiddetta Dop economy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

