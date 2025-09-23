Modena celebra lo Sweet Team campione nazionale nel nuoto pinnato

Modenatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi martedì 23 settembre, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio agli straordinari risultati dello Sweet Team, società sportiva modenese che si è distinta a livello nazionale, in particolare nel nuoto pinnato e nella velocità subacquea. Nella Sala di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

