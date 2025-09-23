Modello 730 2025 inviato con errori ecco fino a quando si può correggere la documentazione

Errori, inesattezze o dimenticanze nel Modello 7302025 già inviato si possono correggere compilando nuovamente la documentazione e inviandola ex novo. Il fisco permette, entro la fine di ottobre, di rimediare a un eventuale sbaglio. La scadenza esatta da tenere a mente, per presentare la nuova dichiarazione dei redditi, varia a seconda dello strumento che è stato utilizzato e da quali conseguenze determinano le correzioni. Nel caso in cui le variazioni siano a favore del contribuente, le strade da percorrere sono due. Scatta l’obbligo del Modello Redditi nel caso in cui le novità fossero a favore del fisco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

