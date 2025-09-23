Mobilità elettrica per il Pd in Piemonte servono più colonnine e incentivi
Sulla mobilità elettrica il Piemonte deve accelerare. A sostenerlo è la consigliera regionale del Pd Laura Pompeo, secondo cui la Regione "deve fare la sua parte, investendo in infrastrutture, incentivi e politiche concrete per rendere l’auto elettrica una scelta accessibile e conveniente per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: mobilit - elettrica
BMW iX3: il futuro della mobilità elettrica arriva in Italia! Siamo pronti a fare la storia. Pochi giorni dopo la world premiere, la BMW iX3 sbarca in Italia per la sua anteprima nazionale al Salone Auto Torino, dal 26 al 28 settembre. La nuova iX3, primo modello - facebook.com Vai su Facebook
Mobilità #elettrica e turismo termale: inaugurata una nuova infrastruttura in #Slovenia - X Vai su X
Mobilità elettrica, per il Pd in Piemonte "servono più colonnine e incentivi" - A sostenerlo è la consigliera regionale del Pd Laura Pompeo, secondo cui la Regione "deve fare la sua parte, investendo in infrastrutture, ... Segnala novaratoday.it
Il Pd cerca la via d’uscita: arriva un codice etico contro gli impresentabili. Caos capolista in Piemonte - Roma, 7 aprile 2024 – Il vortice della trasparenza risucchia il Pd in una feroce corsa contro il tempo. Come scrive quotidiano.net