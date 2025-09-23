Mitrou Long si presenta | Porto a Napoli leadership e carisma Sarò felice con lo Scudetto

Naz Mitrou-Long si presenta ai nuovi tifosi del Napoli Basket: il play canadese naturalizzato greco è l'ultimo colpo dell'estate Nella giornata dedicata alla presentazione dell'ultimo colpo del roster azzurro, arriva anche l'annuncio sul main sponsor: il Napoli Basket avrà GEVI sulle divise. Il nuovo acquisto scalpita per cominciare la stagione, che inizierà con la difficile trasferta a Bologna il 6 ottobre, alla prima di campionato: "Grazie a tutti per essere qui, sono molto felice di giocare con coach Magro nuovamente. Non vedo l'ora di iniziare". Cosa ti ha spinto ad accettare Napoli? – "Napoli è una grande città, con grandi tifosi.

