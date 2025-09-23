Mistero sulla scomparsa della 33enne Cinzia Pinna in Sardegna | c’è un indagato

È sparita nel nulla l’11 settembre dopo una serata con gli amici. Ancora nessuna traccia di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo, a distanza di quasi due settimane dalla scomparsa a Palau, in Gallura (Sassari). Sul caso però adesso c’è un indagato. La procura di Tempio Pausania, guidata da Gregorio Capasso, ha aperto un’inchiesta per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna che aveva trascorso la serata in compagnia di un gruppo di amici all’interno di un noto locale di Palau. A quanto si apprende da media locali, l’indagato sarebbe l’uomo che ha visto per ultimo la 33enne prima che se ne perdessero le tracce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mistero sulla scomparsa della 33enne Cinzia Pinna in Sardegna: c’è un indagato

In questa notizia si parla di: mistero - scomparsa

“Era stata licenziata”: il mistero della ragazza ucraina scomparsa dal resort in Puglia

Il mistero di Kata: due anni senza verità sulla bambina scomparsa a Firenze

Garlasco, mistero sulla scomparsa di due oggetti: ecco cosa

La scomparsa di una ragazzina e del suo patrigno sono il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto della nuova serie #Rai “Sei Donne – Il mistero di Leila” in onda dal 28 febbraio su Rai1 - facebook.com Vai su Facebook

#Scomparsa di #DanielaRuggi, un anno di #mistero: tutte le #tappe del #caso - X Vai su X

Trovato il corpo senza vita di Cinzia Pinna, era scomparsa 12 giorni fa a Palau: c’è un indagato; Novità sulla scomparsa di Cinzia De Leo: l’ultima volta è stata vista allontanarsi con un uomo; La madre di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena 30 anni fa: Qualcuno ha coperto la verità.

Cinzia Pinna scomparsa da 12 giorni: c’è un indagato per la vicenda - Le indagini procedono nel più stretto riserbo, mentre continua la mobilitazione per le ricerche per la scomparsa 33enne ... Secondo cagliaripad.it

Trovato il corpo senza vita di Cinzia Pinna, era scomparsa 12 giorni fa a Palau: c’è un indagato - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della 33enne di Castelsardo sparita nel nulla oltre dieci giorni a Palau, in Gallura ... Segnala fanpage.it