Misterbianco prima ‘storica’ trascrizione di un bambino nato da coppia omogenitoriale

Un passo storico per il Comune. Per la prima volta, l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Misterbianco ha trascritto l'atto di nascita di un bambino figlio di due madri. L'operazione è stata effettuata in base alla giurisprudenza ormai consolidata e alle precedenti decisioni della Giunta municipale. Il sindaco Marco Corsaro ha sottolineato: «Quella di oggi è una prima assoluta per la nostra città, un segnale importante che ci permette di essere in linea con le evoluzioni normative italiane. L'obiettivo principale è quello di tutelare i minori, offrendo loro stabilità non solo familiare ma anche giuridica.

