Misterbianco prima ‘storica’ trascrizione di un bambino nato da coppia omogenitoriale
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un passo storico per il Comune. Per la prima volta, l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Misterbianco ha trascritto l’atto di nascita di un bambino figlio di due madri. L’operazione è stata effettuata in base alla giurisprudenza ormai consolidata e alle precedenti decisioni della Giunta municipale. Il sindaco Marco Corsaro ha sottolineato: «Quella di oggi è una prima assoluta per la nostra città, un segnale importante che ci permette di essere in linea con le evoluzioni normative italiane. L’obiettivo principale è quello di tutelare i minori, offrendo loro stabilità non solo familiare ma anche giuridica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: misterbianco - prima
Misterbianco, oggi la prima trascrizione di un bambino figlio di coppia omogenitoriale
Misterbianco, oggi la prima trascrizione di un bambino figlio di coppia omogenitoriale https://ift.tt/YWFknZO https://ift.tt/BwAoVUr - X Vai su X
TROFEO PODISTICO MARIA SS DEGLI AMMALATI - LA PRESENTAZIONE I giovani atleti degli istituti comprensivi di Misterbianco che daranno vita alla staffetta prima della gara agonistica - facebook.com Vai su Facebook
Misterbianco, prima trascrizione di un bimbo figlio di coppia omogenitoriale - MISTERBIANCO (CATANIA) – Questa mattina l’ufficio di stato civile del comune di Misterbianco ha proceduto alla prima trascrizione di un bambino figlio di due madri. Secondo livesicilia.it
Misterbianco, celebrata la prima trascrizione di un bambino figlio di una coppia omogenitoriale - A renderlo pubblico è il sindaco, Marco Corsaro, che definisce la giornata di oggi come un passo fondamentale in favore dell'omogenitorialità ... Si legge su newsicilia.it