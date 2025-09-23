Mister Grosso dopo l’Inter | A testa alta la qualità c’è
di Stefano Fogliani SASSUOLO Sconfitto, ma non battuto. Per il Sassuolo atteso domani dalla gara di Coppa Italia a Como oggi è già vigilia, ma il passato più immediato è la sconfitta subita contro l’ Inter. Arrivata, e in un certo senso attesa, ma in grado di confermare incoraggianti segnali di crescita da parte della squadra di Fabio Grosso. In partita fino alla fine ("e questo va a nostro merito") e potenzialmente in grado di tenere sulla corda, fino a fine gara, la corazzata nerazzurra, complice il gol di Cheddira che sembrava poter riaprire i giochi. Tanto basta, a Fabio Grosso, a promuovere i suoi che, dice, dal Meazza sono usciti a testa alta, dopo una partita giocata, ha riconosciuto Grosso, con coraggio e personalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
