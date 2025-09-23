Missione compiuta in Coppa l' Udinese batte il Palermo 2 a 1

Udinetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese passa il turno di Coppa Italia e va agli ottavi dove affronterà la Juve a Torino. Il turno comincerà dal 3 dicembre. A segnare la partita sono Zaniolo e Miller, entrambi al loro primo gol bianconero. Nel finale la marcatura di Peda mette dei brividi, ma il risultato è a favore dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: missione - compiuta

Ultima tappa del Mountain Book, la Sicilia in bici: La Casa di Toti e la missione è compiuta

Roma-Wesley, missione quasi compiuta. Lavori in corso anche per l’attacco

Sella Cento, missione compiuta con Fall. Il pivot completa il roster biancorosso

Missione compiuta in Coppa, l'Udinese batte il Palermo 2 a 1; Udinese, missione compiuta in Coppa Italia; Messaggero Veneto: Missione compiuta.

Missione compiuta in Coppa, l'Udinese batte il Palermo 2 a 1 - I bianconeri, dopo un inizio gara difficoltoso, sistemano la pratica rosanero nei minuti finali del primo tempo. Riporta udinetoday.it

Coppa Italia: 2-0 alla Carrarese, Udinese avanti - Le reti sono state siglate dal sempre più convincente Atta, con una bella iniziativa personale, al ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Missione Compiuta Coppa Udinese