Missione compiuta in Coppa l' Udinese batte il Palermo 2 a 1

L'Udinese passa il turno di Coppa Italia e va agli ottavi dove affronterà la Juve a Torino. Il turno comincerà dal 3 dicembre. A segnare la partita sono Zaniolo e Miller, entrambi al loro primo gol bianconero. Nel finale la marcatura di Peda mette dei brividi, ma il risultato è a favore dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it