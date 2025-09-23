Missione compiuta in Coppa l' Udinese batte il Palermo 2 a 1
L'Udinese passa il turno di Coppa Italia e va agli ottavi dove affronterà la Juve a Torino. Il turno comincerà dal 3 dicembre. A segnare la partita sono Zaniolo e Miller, entrambi al loro primo gol bianconero. Nel finale la marcatura di Peda mette dei brividi, ma il risultato è a favore dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Missione compiuta in Coppa, l'Udinese batte il Palermo 2 a 1 - I bianconeri, dopo un inizio gara difficoltoso, sistemano la pratica rosanero nei minuti finali del primo tempo. Riporta udinetoday.it
