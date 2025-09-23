Miss mamma italiana Evergreen 2025 | tra le vincitrici c' è la torinese Silvia Accardo

Torinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno sfilato in abiti eleganti, hanno cantato, ballato e si sono cimentate in varie prove sia creative che sportive. Le mamme che hanno partecipato alla finale del concorso "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025", venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, nella sala eventi dell’Hotel Olympic. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miss - mamma

Selezione di Miss Mamma Italiana a Nervesa della Battaglia, trionfo di due trevigiane

Miss Mamma Italiana Gold 2025: eletta la barese Nicla Nasigrosso

Miss mamma italiana gold 2025: alla finale nazionale premiate le pordenonesi Donatella Cecchele e Tania Donazzon 

Miss mamma italiana Evergreen 2025: tra le vincitrici c'è la torinese Silvia Accardo; E' stata eletta 'Miss Mamma Italiana Evergreen 2025' (over 56). Premiata anche una cesenate; Miss Mamma Italiana Evergreen 2025: premiate anche 4 mamme pisane.

Miss mamma italiana Evergreen 2025: tra le vincitrici c'è la torinese Silvia Accardo - Le mamme che hanno partecipato alla finale del concorso "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025", venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, nella sala eventi dell’Hotel Olympic Centro Due Torri a ... Riporta torinotoday.it

Miss mamma italiana, Enrica e Giulia dal Polesine brillano nella categoria evergreen - Il concorso è suddiviso in tre categorie: Miss Mamma Italiana (dai 25 ai 45 anni); Miss Mamma Italiana Gold (dai 46 ai 55 anni); Miss Mamma Italiana Evergreen (sopra i 56 anni). Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Miss Mamma Italiana Evergreen