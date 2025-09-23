Misano tutto pronto per il taglio del nastro del nuovo Palazzetto dello sport

Tutto è pronto per l'inaugurazione del nuovo Palazzetto dello sport a Misano Adriatico, in programma sabato alle 16 alla presenza delle istituzioni e della cittadinanza. La nuova struttura andrà a implementare gli spazi a disposizione delle società sportive per la loro attività e per ospitare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

